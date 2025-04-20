Жіноча ЛЧ, 1/2 фіналу (перший матч)

Барселона – Челсі – 4:1

Голи: Пайор, 35, Піна, 70, 90, Паредес, 82 – Балтімор, 74

На 12-й хвилині Путельяс не реалізувала пенальті (воротар)

Барселона зробила великий крок назустріч своєму п'ятому фіналу Ліги чемпіонів. У першому півфіналі "блаугранас" здолали Челсі з великим рахунком, причому після того, як на 12-й хвилині не реалізували пенальті – Путельяс програла дуель Хемптон.

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Проте Алексія знайшла спосіб внести своє ім'я в протокол зустрічі. Вона стала автором двох гольових передач – на Пайор і Піну (у четвертому голі). Героїнею матчу в складі каталонців стала Клаудіа Піна – у її активі дубль і гольова передача.

Півфінал ЛЧ у Лондоні відбудеться 27 квітня.