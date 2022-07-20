Товариський матч

Інтер Маямі – Барселона – 0:6

Голи: Обамеянг, 19, Рафінья, 25, Фаті, 41, Гаві, 55, Депай, 69, Дембеле, 70

Першим суперником "кулес" став Інтер Маямі, одним з власників якого є Девід Бекхем. У основі каталонців вийшли відразу троє новачків – Крістенсен, Кессьє та Рафінья. Екс-зірка Лідса (22 номер) був головним героєм тайму, роздавши 2 асисти і оформивши гол.

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У перерві склад Барселони змінився повністю, але Інтеру від цього легше не стало. У ворота флоридців залетіло ще три м'ячі, що зробило рахунок тенісним. Найкращим гравцем цієї версії Барси виявився Мемфіс Депай, в активі якого гол+результативний пас. Свій ігровий час отримав і 19-річний Ромео Бекхем. Другий син легенди вийшов на останні 5 хвилин, але не встиг запам'ятатися яскравими діями.

Наступний спаринг "кулес" проведуть 24 липня – Класіко проти Реала (матч розпочнеться о 6 ранку за київським часом). Нагадаємо, поки команда обходиться без Хаві, який ніяк не може отримати американську візу.

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