Ліга чемпіонів, 4 тур

Црвена Звезда – Барселона – 2:5

Голи: Сілас, 27, Мілсон, 84 – Іньїго, 13, Лєвандовскі, 43, 53, Рафінья, 55, Фермін, 76

Фейєнорд – Зальцбург – 1:3

Голи: Мусса, 81 – Конате, 45+2, 58, Гуіндо, 86

Вилучений: Надже, 79 (Фейєнорд)

Штутгарт – Аталанта – 0:2

Голи: Лукман, 51, Дзаньйоло, 88

Матч у Белграді вийшов для Барселони складнішим, ніж можна було очікувати. Іньїго Мартінес забив після розіграшу стандарту, але екс-форвард Штутгарта Сілас Вамангітука спіймав каталонців на спробі оформити штучний офсайд – і рахунок зрівняв. Щоправда, перед самою перервою Лєвандовскі знову вивів свою команду вперед – поляк першим зіграв на добиванні після влучання Рафіньї в штангу. Уже після перерви Роберт забив свій 99-й гол у Лізі чемпіонів і довів свою статистику до 19 м'ячів у 16 матчах цього сезону.

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Аталанта обіграла в гостях Штутгарт завдяки награній зв'язці Лукман-Де Кетеларе, яка зробила різницю в попередньому гостьовому матчі бергамасків із Наполі (3:0). У тій зустрічі бельгієць оформив два асисти, а нігерієць двічі забив. У Німеччині Лукман знову забив після передачі ШДК, який з'явився на полі відразу після перерви, з правого краю штрафного майданчика. Це взяття воріт стало можливим завдяки високому пресингу Аталанти та Коссуну зокрема. Центральний захисник із досвідом виступів у Бундеслізі був змушений вийти на заміну вже на 13-й хвилині – Колашинац зазнав травми.

Після трьох "сухих" поразок поспіль екс-суперник київського Динамо по кваліфікації ЛЧ Зальцбург здобув першу перемогу в новому форматі турніру. Героєм матчу в Роттердамі став 20-річний івуарійський центрфорвард Карім Конате, який у 7 матчах чемпіонату Австрії цього сезону забив таку саму кількість м'ячів. Фейєнорд мав усі шанси відігратися і навіть забив один м'яч, але команду підвів півзахисник Надже (також івуарієць!) – за дві хвилини до голу своєї команди він заробив вилучення. Картка перетворилася на червону після підказки VAR – спочатку арбітр дістав із кишені жовту...