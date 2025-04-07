Керівництво Ла Ліги вважає, що Барселона не мала права реєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора

Вища рада зі спорту (CSD) стала на бік клубу в суперечці з Ла Лігою з приводу реєстрації Дані Ольмо і Пау Віктора. Обидва футболісти залишаться зареєстрованими до кінця сезону.

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Як інформує Marca, Ла Ліга оголосила, що подала апеляцію на рішення CSD. Керівництво ліги хоче, щоб обидва гравці не могли грати до кінця сезону.

Ла Ліга вважає, що рішення CSD "серйозно порушує нормативну базу щодо економічного контролю та обробки спортивних ліцензій, підриває принципи змагання і ставить під загрозу його цілісність, порушуючи принцип рівності між клубами".

Враховуючи, що керівництво Ліги не вперше намагається оскаржити рішення CSD і вже отримувало відмови, мало шансів, що реєстрацію Ольмо і Віктора скасують.

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