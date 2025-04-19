Форвард Барселони Роберт Лєвандовскі потрапив до лазарету після матчу з Сельтою (4:3) у 32-му турі Ла Ліги.

Польський нападник не зміг завершити зустріч з "кельтами" через пошкодження. Гансі Фліку довелося замінити гравця на 78 хвилині.

Ще одна легенда Манчестер Сіті покине клуб влітку після відходу де Брюйне – Барселона готова оформити трансфер гравця

Як повідомляє Mundo Deportivo, оточення Лєвандовскі песимістично ставиться до того, що Роберт зможе зіграти у фіналі Кубка Іспанії. Є ризик, що форвард пропустить також півфінал Ліги чемпіонів проти Інтера. Очікується, що поляк може пропустити два-три тижні. У неділю, 20 квітня, Лєвандовскі пройде медичне обстеження, яке визначить ступінь травми.

Нагадаємо, що Барселона зіграє у фіналі Кубка Іспанії з Реалом 26 квітня, а через чотири дні – з Інтером в Лізі чемпіонів.

Барселона оформила камбек, дотиснувши Сельту у видовищному матчі з 7 голами – травма Лєвандовскі, хет-трик Іглесіаса