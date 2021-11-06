Хаві Ернандесу доведеться починати свій тренерський шлях у Барселоні без зіркового вихованця каталонців. Фаті отримав ушкодження у матчі 13-го туру Ла Ліги проти Сельти (3:3).

Сельта – Барселона – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Фаті з'явився у стартовому складі на навіть забив гол, відкривши рахунок на 5-й хвилині. Однак у перерві юного форварда замінили. Він отримав травму двоголового м'яза стегна лівої ноги, повідомляє AS.

Зазначається, що гравцю ще належить пройти ретельне медобстеження, але вже зараз зрозуміло, що Фаті пропустить щонайменше один місяць. Нападник не зіграє Еспаньйолом, Бенфікою, Вільяреалом та Бетісом. Можливо, він зможе знову вийти на поле лише в останньому турі групового етапу ЛЧ проти Баварії, який відбудеться 8 грудня у Мюнхені.

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До слова, Ансу Фаті останнім часом регулярно опиняється у клубному лазареті. Він пропустив старт нинішнього сезону, завершуючи реабілітацію після травми меніска лівого коліна. Окрім того, у жовтні 19-річний іспанець на 10 днів опинився поза грою через дискомфорт у правому коліні. У поточному сезоні загалом Фаті зіграв 8 матчів, у яких забив 4 голи та віддав один асист.

Барселона на 90+6 хвилині втратила перемогу над Сельтою, виграючи 3:0 до перерви – три травми і дивний провал каталонців