Барселона може розпочати новий чемпіонат Іспанії без своєї головної зірки.

Каталонському гранду доведеться провести три стартові тури Прімери без Мессі, якщо форварда викличуть в збірну Аргентини, інформує Mundo Deportivo.

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"Альбіселесте" 8 та 13 жовтня зустрінуться з Еквадором і Болівією в рамках відбору на чемпіонат світу. Умови карантину зобов'язують клуби відпускати гравців в розташування збірних за 2 тижні до початку матчів. Якщо Мессі викличуть за таким принципом, то Барселона буде змушена обходитись без нього в поєдинках з Вільяреалом (27 вересня), Сельтою (30 вересня) та Севільєю (4 жовтня).

Нагадаємо, що влітку Мессі був на межі відходу з Барселони, проте жоден з клубів-претендентів не наважився сплатити клаусулу в розмірі 700 млн євро.

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