Якщо Барселона вчасно не отримає дозвіл на проведення домашніх матчів на Камп Ноу, клуб буде змушений перенести зустрічі на стадіон імені Йохана Кройфа. Про це інформує Diario Sport.

Барселона втратила тер Штегена – німець вибув на невизначений термін

Раніше подібне перенесення сталося з Кубком Жоана Гампера. Повідомляється, що Барселона продовжує працювати над тим, щоб провести перший домашній матч Ла Ліги проти Валенсії, запланований на вихідні 13-14 вересня, на стадіоні Камп Ноу. Але альтернативні варіанти не виключаються.

Стадіон Монжуїк точно не зможе прийняти цей матч через концерт Post Malone. Проведення матчу з Валенсією на стадіоні імені Йохана Кройфа призведе до значної втрати доходів клубу, оскільки він вміщує всього 6000 глядачів.

"Блаугранас" все ще розглядають варіант проведення матчу з Валенсією на стадіоні Камп Ноу, хоча б з місткістю 30 тисяч осіб, як було заплановано для Кубка Гампера. Головною проблемою є отримання дозволів на дебют команди Хансі Фліка в Лізі чемпіонів, оскільки УЄФА вимагає, щоб весь основний етап проходив на одній арені. Барса, за словами самого президента Жоана Лапорти, вже звернулася до європейського керівного органу з проханням не давати команді домашні матчі в першому турі ЛЧ.

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля