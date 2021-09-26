Контракт нідерландця розрахований виключно до літа 2023 року, інформує Mundo Deportivo.

Барселона вже контактувала з першим кандидатом на посаду головного тренера

Барселона підписала Депая вільним агентом, але хотіла угоду на два роки з можливим продовженням в односторонньому порядку ще на один. Зрештою, форвард відмовився від додаткового пункту пролонгації, що може призвести до проблем у майбутньому. Вже наступного літа контракт Мемфіса буде "ненадійним", а в 2023-му нападник взагалі може піти безкоштовно, повторивши долю Ліонеля Мессі. Барселона мала б значно міцніші позиції, якби вибила пункт про обов'язкове продовження на третій сезон.

Додамо, що Депай вже встиг провести за каталонців 6 матчів, в яких відзначився 2 голами та одним асистом.

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