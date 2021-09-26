Барселона ризикує отримати "проблему Мессі" з Депаєм – клуб не забезпечив тривалий контракт нової зірки
Барселона не має жодних гарантій щодо довготривалого збереження форварда Мемфіса Депая.
Контракт нідерландця розрахований виключно до літа 2023 року, інформує Mundo Deportivo.
Барселона вже контактувала з першим кандидатом на посаду головного тренера
Барселона підписала Депая вільним агентом, але хотіла угоду на два роки з можливим продовженням в односторонньому порядку ще на один. Зрештою, форвард відмовився від додаткового пункту пролонгації, що може призвести до проблем у майбутньому. Вже наступного літа контракт Мемфіса буде "ненадійним", а в 2023-му нападник взагалі може піти безкоштовно, повторивши долю Ліонеля Мессі. Барселона мала б значно міцніші позиції, якби вибила пункт про обов'язкове продовження на третій сезон.
Додамо, що Депай вже встиг провести за каталонців 6 матчів, в яких відзначився 2 голами та одним асистом.
Гвардіола марить реваншем, Маліновський їде в лігво чемпіона та перше Дербі Капітоліно Моурінью: топ-матчі євровікенду