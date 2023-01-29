Вчора француз відіграв лише 25 хвилин у матчі проти Жирони (1:0), після чого попросив заміну. "Дембеле отримав травму, і це сумно, оскільки він визначальний футболіст нашої команди. За відчуттями, це якесь пошкодження чотириголового м'яза", – розповів Хаві.

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Коментар наставника Барселони лише підтвердив припущення лікаря спортивної медицини Дмитра Бабелюка. "Механізм травми вінгера максимально типовий – раптове прискорення, спринт, до якого м’яз виявився неготовим. На відео помітно, що йдеться про чотириголовий м'яз стегна лівої ноги. Якщо ушкодження підтвердиться, то гравець пропустить щонайменше 3-4 тижні", – написав фахівець у своєму телеграм-каналі.

Відтак, за найгіршого сценарію Барселона ризику втратити свого лідера на кілька матчів Ла Ліги та на дуель з Манчестер Юнайтед у плей-офф Ліги Європи. Поєдинки з манкуніанцями відбудуться 16 та 23 лютого. У нинішньому сезоні Дембеле відіграв 28 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 7 асистів.

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