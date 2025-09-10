Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте розповів про стан Гаві після травми.

Гаві не зміг взяти участь у матчах збірної Іспанії, оскільки отримав травму правого коліна. Як повідомляє Diario Sport, наразі хавбек Барселони проходить консервативне лікування.

"Я поговорив з Гаві, він засмучений і чекає на можливу операцію на меніску. Він дотримується всіх рекомендацій лікарів, щоб уникнути подібної ситуації і необхідності операції на внутрішньому меніску правого коліна. Гаві – дуже сильний гравець... Я підбадьорював його, тому що саме в таких ситуаціях людина стає сильнішою", – сказав де ла Фуенте.

Нагадаємо, що у 2023 році Гаві пережив розрив хрестоподібної зв'язки та пропустив цілий сезон.

