Одразу три європейські гранди спробують взимку підписати 18-річного Мелайро Богарда, повідомляє Sport.es.

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Серед потенційних претендентів на нідерландського оборонця Хоффенхайма опинились Барселона, Реал та Манчестер Сіті. Трансфер виглядає цілком вірогідним, адже чинний контракт Мелайро з Хоффе розрахований до літа 2021-го, і боси німецького клубу зацікавлені заробити на продажі свого таланта.

У нинішньому сезоні Бундесліги Богард провів лише один матч.

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