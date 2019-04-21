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Барселона – Реал Сосьєдад – 2:1 – відео голів та огляд матчу

09:24 330 Читать на русском
Барселона – Реал Сосьєдад – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Барселона – Реал Сосьєдад – 2:1 – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Барселона

Барселона мінімально здолала Реал Сосьєдад у 33 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Реал Сосьєдад.

45’ Клеман Лангле
64’ Жорді Альба
 
Хуанмі 62’
45’ Клеман Лангле
62’ Хуанмі
64’ Жорді Альба

Барселона прогнозовано забрала ініціативу у свої руки, періодично атакуючи ворота суперника. Наприкінці першого тайму каталонці відкрили рахунок завдяки влучному удару Лангле.

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На 62-й хвилині гості несподівано зрівняли рахунок, але не минуло і 120 секунд, як перевага знову була на боці "блаугранас".

Барселона продовжує лідирувати в Ла Лізі, відірвавшись від найближчого переслідувача (Атлетіко) на 9 очок. Реал Сосьєдад – 10-й.

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Відеоновини Іспанія Барселона Барселона Барселона - Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад
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