Барселона – Реал Сосьєдад – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Барселона мінімально здолала Реал Сосьєдад у 33 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Реал Сосьєдад.

Барселона прогнозовано забрала ініціативу у свої руки, періодично атакуючи ворота суперника. Наприкінці першого тайму каталонці відкрили рахунок завдяки влучному удару Лангле.

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На 62-й хвилині гості несподівано зрівняли рахунок, але не минуло і 120 секунд, як перевага знову була на боці "блаугранас".

Барселона продовжує лідирувати в Ла Лізі, відірвавшись від найближчого переслідувача (Атлетіко) на 9 очок. Реал Сосьєдад – 10-й.

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