Барселона – Реал Сосьєдад – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Англія — 08:00 1760
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Зінченко проти Тоттенхема: непоганий камбек після травми, суперечливі оцінки англійських ЗМІ та хороші слова фанів
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Ювентус достроково став чемпіоном Італії – туринці завоювали восьме Скудетто поспільІталія — 20 квіт 603
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Манчестер Сіті – Тоттенхем: Зінченко тішить, хоча не без проблем – заслужена перемога як крок до чемпіонства в АПЛАнглія — 20 квіт 9872
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18-річний талант Сіті першим голом в АПЛ прибив Тоттенхем – Гвардіола йому мало довіряє, але сьогодні назвав себе геніємАнглія — 20 квіт 1057
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Зозуля з Альбасете приймає Лас-Пальмас у боротьбі за вихід до Прімери – пряма трансляція поєдинкуІспанія — 20 квіт 1239