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Барселона – Реал Сосьєдад: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

19:25 251 Читать на русском
Барселона – Реал Сосьєдад: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
Барселона – Реал Сосьєдад: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Барселона в рамках 27-го туру чемпіонату Іспанії приймає Реал Сосьєдад. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 27-го туру Ла Ліги Барселона – Реал Сосьєдад розпочався о 19:30 за київським часом. Телетрансляція зустрічі проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Де Йонг – Брейтвейт, Мессі, Грізманн

Запасні: Нето, Умтіті, Пуч, Фірпо, Кольядо, Відаль, Фаті

Реал Сосьєдад: Реміро – Горосабаль, Льоренте, Ле Норман, Начо – Порту, Меріно, Гевара, Мугуруса – Едегор, Ісак

Запасні: Мойя, Муньос, Сальдуа, Субельдіа, Янузай, Вілліан Хосе, Оярсабаль

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