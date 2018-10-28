Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Прімери – як це було

Барселона перемогла Реал у центральному поєдинку Прімери 2018/19. У цій же новині проводилась онлайн трансляцію матчу.

Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартував о 17:15 і завершився розгромною перемогою команди Вальверде з рахунком 5:1.

Барселона – Реал – відео голів

Хет-трик оформив Луїс Суарес, ще по голу забили Коутінью і Артуро Відаль.

Барселона розбомбила Реал Мадрид – Суарес наближає відставку Лопетегі

Барселона: Тер Штеген – Серхі Роберто, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Артур – Рафінья, Суарес, Коутінью

Запасні: Сіллесен, Семеду, Дембеле, Малком, Мунір, Відаль, Чумі

Реал: Куртуа – Начо, Варан, Рамос, Марсело – Каземіро, Модріч, Кроос – Іско – Бензема, Бейл

Запасні: Навас, Одріосола, Вальверде, Васкес, Себальйос, Маріано, Асенсіо

Барселона – Реал Мадрид: стартові склади на матч Прімери