ротистояння з майже 120-річною історією. Де дивитися матч Барселона – Реал онлайн? Гру показує MEGOGO Футбол 1 HD. Класіко №247. У мадридців на дві перемоги більше (98:96). Цю перевагу "бланкос" здобули в останніх 4 дуелях першості Іспанії, де завдали суперникам 3 поразок. Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартує о 17:15. Найкраща домашня команда Прімери проти опонента, який на виїзді поступається лише сенсаційній Осасуні. Мадрид звітне дербі може вивести в лідери. Перемога каталонців дасть змогу обійти принципового суперника. Інтрига, як завжди, на рівні.

Динамо обов’язково переможе Барселону – варто тільки трохи почекати

Барселона: тер Штеген – Мінгеса, Піке, Ерік Гарсія, Альба – Френкі де Йонг, Бускетс, Гаві – Дест, Депай, Фаті

Запасні: Нету, Пенья, Пуч, Демір, Коутінью, Ленгле, Люк де Йонг, Агуеро, Серхі Роберто, Умтіті, Ніко, Бальде

Реал: Куртуа – Васкес, Мілітао, Алаба, Менді – Модріч, Каземіро, Крос – Родріго, Бензема, Вінісіус

Запасні: Лунін, Л. Лопес, Карвахаль, Вальєхо, Начо, Асенсіо, Марсело, Вальверде, Маріано, Камавінга, Бланко