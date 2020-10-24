Барселона та Реал Мадрид зустрічаються у 7 турі чемпіонату Іспанії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24". Голкіпер збірної України Андрій Лунін потрапив у заявку на своє перше в житті офіційне Класіко.

Де дивитися Барселона – Реал онлайн? Гру покаже MEGOGO. Початок о 17:00. Класіко №245. Каталонці прагнули наздогнати "вершкових" за перемогами в історії особистих зустрічей у Прімері. Онлайн-трансляція Барселона – Реал доступна на "Футбол 24". Команда Зідана підходила до дербі після 2 поспіль ганебних поразок, все ще залишаючись лідером за втраченими очками, але з туманними перспективами свого тренера. "Блаугранас" не забили жодного гола за 2 попередні матчі проти Мадрида і ризикували повторити 62-річний антирекорд, якщо це трапиться втретє поспіль.

Барселона – Реал: анонс і прогноз на матч Прімери

Реал Мадрид: Куртуа – Начо, Варан, Рамос, Менді – Вальверде, Каземіро, Кроос – Асенсіо, Бензема, Вінісіус

Запасні: Лунін, Луїс Лопес, Мілітао, Марсело, Іско, Модріч, Васкес, Родріго, Йовіч

Барселона: Нето – Дест, Піке, Лангле, Альба – Де Йонг, Бускетс – Педрі, Коутінью, Фаті – Мессі

Запасні: Пенья, Тенас, Араухо, Роберто, Фірпо, Аленья, П'яніч, Пуч, Грізманн, Брейтвейт, Дембеле, Трінкао