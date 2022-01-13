Барселона – 2:3 – Реал Мадрид – відео голів і огляд матчу
00:46 - Читать на русском
Реал обіграв Барселону в півфіналі Суперкубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
осн. час ( 2 : 2 )
завершено
42’ Люк де Йонг
83’ Ансу Фаті
Жуніор Вінісіус 25’
Карім Бензема 72’
25’ Жуніор Вінісіус
42’ Люк де Йонг
72’ Карім Бензема
83’ Ансу Фаті
Перше Ель Класіко Хаві Ернандеса у статусі тренера вийшло гідним фіналу. Реал щоразу забивав першим, а Барселона двічі знаходила сили відігратися. Лише в овертаймі каталонці не змогли відповісти Мадриду.
Реал дотиснув Барселону і пробився у фінал Суперкубка Іспанії – Хаві програв дебютне Класіко з шансами на успіх
Таким чином, Реал став першим фіналістом Суперкубка Іспанії. Суперника команда Карло Анчелотті дізнається сьогодні. Ним стане переможець пари Атлетіко – Атлетік Більбао.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter