Барселона – Реал Мадрид: стартові склади на Ель Класіко – Ракітіч і Модріч в запасі

Барселона в рамках центрального матчу чемпіонату Іспанії приймає Реал Мадрид. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію Ель Класіко – в цій новині на "Футбол 24".
Перенесений центральний матч 10-го туру чемпіонату Іспанії Барселона – Реал Мадрид розпочнеться о 21:00 за київським часом. Відеотрансляція та текстовий онлайн Ель Класіко доступні на "Футбол 24".
Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко
Стартові склади
Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, Де Йонг – Мессі, Суарес, Грізманн.
Запасні: Нето, Ракітіч, Аленья, Відаль, Умтіті, Карлес Перес, Ансу Фаті.
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менді – Вальверде, Каземіро, Кроос – Бейл, Бензема, Іско.
Запасні: Ареола, Мілітао, Начо, Модріч, Йовіч, Вінісіус, Родріго.
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