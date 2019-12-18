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БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД АНДРІЙ ЛУНІН ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Барселона – Реал Мадрид: стартові склади на Ель Класіко – Ракітіч і Модріч в запасі

19:31 2017 Читать на русском
Барселона – Реал Мадрид: стартові склади на Ель Класіко – Ракітіч і Модріч в запасі
Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляція

Барселона в рамках центрального матчу чемпіонату Іспанії приймає Реал Мадрид. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію Ель Класіко – в цій новині на "Футбол 24".

 

Перенесений центральний матч 10-го туру чемпіонату Іспанії Барселона – Реал Мадрид розпочнеться о 21:00 за київським часом. Відеотрансляція та текстовий онлайн Ель Класіко доступні на "Футбол 24".

Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко

Стартові склади

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, Де Йонг – Мессі, Суарес, Грізманн.

Запасні: Нето, Ракітіч, Аленья, Відаль, Умтіті, Карлес Перес, Ансу Фаті.

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менді – Вальверде, Каземіро, Кроос – Бейл, Бензема, Іско.

Запасні: Ареола, Мілітао, Начо, Модріч, Йовіч, Вінісіус, Родріго.

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Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко
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