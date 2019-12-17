Барселона – Реал Мадрид: прогноз на Ель Класіко

Барселона приймає Реал у перенесеному матчі 10 туру Прімери. Який прогноз на гру Барселона – Реал Мадрид, підкаже "Футбол 24".

Матч Барселона – Реал Мадрид відбудеться 18 грудня в Барселоні на Камп Ноу. Початок гри о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Барселона – Реал Мадрид, прогноз букмекерів на матч Прімери:

Фахівці Marathon Bet фаворитом матчу виділяють Барселону. Домашній статус поєдинку має допомогти каталонцям. На їхню перемогу дають коефіцієнт 1.75, тоді як успіх мадридських гостей оцінюється в 4.5. Нічия – 4.33. Востаннє Реал обігрував Барсу на Камп Ноу в чемпіонаті ще у 2016-му, а минулої осені зазнав там дикого розгрому з рахунком 1:5.

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Долю попередньої зустрічі іспанських грандів вирішив один гол Ивана Ратікіча, але наступне Ель Класіко очікується результативним. На стандартний тотал більше 2,5 можна поставити за 1.46, а на відповідний тотал менше – з солідним коефіцієнтом 2.64.

Барселона та Реал поділяють лідерство у Прімері – в обох команд по 35 очок. У попередньому турі обоє спіткнулися: Барселона не зуміла обіграти на виїзді Реал Сосьєдад, а Мадрид у компенсований час врятував нічию з Валенсією.

Нагадаємо, спочатку Ель Класіко мало відбутися 26 жовтня, але через масові демонстрації прихильників незалежності Каталонії поєдинок був перенесено на 18 грудня.

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