Барселона – Реал: прогноз на матч Кубка Іспанії

Барселона та Реал зустрінуться в першому матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Барселона – Реал відбудеться 6 лютого на стадіоні Камп Ноу. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Барселона – Реал, прогноз букмекерів на матч Кубка Іспанії:

William Hill вважає команду Ернесто Вальверде беззаперечним фаворитом поєдинку. На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 1.80. На нічию пропонують поставити з коефіцієнтом 3.90, а перемога Реала оцінюється у цілих 4.20.

Bwin виставили схожі котування на матч. Перемога господарів оцінюється в 1.75, а на вікторію гостей пропонують коефіцієнт 4.33. На нічию – 4.00.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Барселона вибила Севілью, а Реал був сильнішим за Жирону. Іншу пару півфіналістів склали Валенсія та Бетіс.

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Варто відзначити, що у складі Барселони поєдинок можуть пропустити Ліонель Мессі та Усман Дембеле. У обох гравців проблеми зі здоров'ям.

До слова, матч-відповідь Реал Мадрид – Барселона пройде на Сантьяго Бернабеу 27 лютого. Цікаво, що вже за кілька днів суперники знову зійдуться на полі мадридського стадіону – цього разу вже в чемпіонаті Іспанії. Даний поєдинок пройде 2 березня.