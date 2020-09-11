Відтепер француз виступатиме за Барселону під 7-м номером, повідомляє офіційний твіттер каталонців. Цікаво, що раніше Антуан натякав на бажання отримати саме його.

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Барселона вирішила оригінально презентувати таку зміну, залучивши Кевіна Дюранта. "Новий початок. Нові бажання. Нові мрії. Та ж амбітність. Ласкаво просимо назад, номер 7", – промовляє баскетболіст, поки дістає футболку Барселону із новим ігровим номером Грізманна.

Цікаво, що 7-й номер належав Філіппе Коутінью, який повернувся із річної оренди у складі Баварії. Поки невідомо, який ігровий номер буде у бразильського хавбека.

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