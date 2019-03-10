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Барселона – Райо Вальєкано – 3:1 – відео голів та огляд матчу

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Барселона – Райо Вальєкано – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Барселона – Райо Вальєкано – відео голів та огляд матчу

Барселона перемогла Райо Вальєкано у 27 турі Прімери (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Райо Вальєкано.

39’ Жерар Піке
50’ Ліонель Мессі
82’ Луїс Суарес
 
Рауль Де Томас 24’

Барселона пропустила перша. На 24 хвилині відзначився Рауль Де Томас, але ще у першому таймі Піке відновив паритет, а по перерві Мессі та Суарес встановили підсумковий рахунок у матчі – 3:1.

Барселона здобула вольову перемогу над Райо Вальєкано

Завдяки цій перемозі Барселона набрала 63 очки та залишилась на вершині турнірної таблиці, Райо Вальєкано з 23 пунктами перебуває в зоні вильоту.

Теги
Барселона Барселона Іспанія Барселона - Райо Вальєкано Відеоновини Райо Вальєкано Райо Вальєкано
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