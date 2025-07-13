Барселона готує трансфер Антоніо Нуси – 20-річного вінгера РБ Лейпциг, про це повідомляє Sempre Barca.

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Нуса приєднався до німецького клубу лише минулого літа з Брюгге за 21 мільйон євро, але вже став об’єктом інтересу з боку каталонців. Барса планує активізувати переговори найближчим часом, а сума потенційного трансферу може бути нижчою за 40 мільйонів євро.

Фінансово угода виглядає привабливою для "блаугранас", які досі змушені працювати в умовах жорстких бюджетних обмежень. Зарплатні очікування футболіста також оцінюються як помірні. У клубі досі немає єдності щодо напрямку трансферної політики – Барселона не змогла підписати Ніко Вільямса, який продовжив контракт з Атлетіком, а чутки про Маркуса Рашфорда досі не мають розвитку.

У сезоні 2024/25 Нуса забив 5 голів і віддав 8 асистів. Transfermarkt оцінює гравця у 28 мільйонів євро. Контракт гравця з РБ Лейпциг чинний до 2029 року. Зазначимо, що Нуса є гравцем збірної Норвегії, за яку провів 15 матчів і відзначився 5 забитими м'ячами.

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