Барселона, ПСЖ, Ювентус та Інтер не проти підписати аргентинця влітку, повідомляє Mirror.

Манчестер Сіті вже знайшов два варіанти заміни Агуеро

Контракт аргентинця завершується 30 червня, але Манчестер Сіті не поспішає пропонувати новий. Керівництво "містян" насторожують постійні травми Агуеро, через які він провів лише 9 матчів у поточному сезоні. Втім, топ-клуби з інших чемпіонатів готові "підхопити" 32-річного форварда, якщо він стане вільним агентом.

Додамо, що Агуеро приєднався до Манчестер Сіті влітку 2011 року. Англійський гранд заплатив за зірку Атлетіко 40 млн євро.

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