Знекровлений травмами ПСЖ несподівано обіграв Барселону на її ж полі, причому одним з головних героїв гри став резервіст Маюлю, який підміняв Усмана Дембеле. Саме він забив за парижан перший гол у цій зустрічі, який став відповіддю на гол Феррана Торреса.

Знекровлений ПСЖ здобув вольову перемогу над Барселоною – Забарний знову виділявся, двічі врятувавши від гола

Тривалий час у грі зберігався паритет, але на останніх хвилинах Гонсалу Рамуш все ж приніс гостьовій команді перемогу. Однак крім португальця гравці ПСЖ повинні також подякувати українцю Іллі Забарному, який зробив суперсейв, коли воротар парижан Шевальє вже був обіграний.

