Гранди без зірок

ПСЖ приїхав на Камп Ноу із титанічними кадровими втратами. Дембеле й Дуе досі залишаються недоступними, а до них у лазареті приєдналися Маркіньйос, Кварацхелія та Жоау Невеш. Французькі ЗМІ очікували попереджали, що під загрозою залишається навіть участь Вітіньї й Фабіана Руїса, однак вони таки потрапили у старт. Як і Забарний.

Забарний героїчним підкатом завадив забити зірці Барселони – відео порятунку українця в матчі ЛЧ

Барселоні ж не могли допомогти три лідери. Через травми несподівано вилетіли Рафінья, Фермін Лопес та голкіпер Жоан Гарсія, ну а до вічного перебування Гаві на лікарняному вже звикли. Втім, не обійшлося без хороших новин – у стартовий склад повернувся Ямаль.

Два різних перших тайми з двома різними Забарними

Відсутність чотирьох провідних зірок ПСЖ і проблеми з кондиціями інших лідерів далися взнаки у стартовій 30-хвилинці. Барселона інтенсивно пресингувала й плела комбінації, в яких особливо виділявся Ямаль. Дуже помітними фігурами також стали Ферран Торрес (тиснув на захисників і часто відкривався за спини) та Рашфорд (регулярно обігрував 1-в-1).

Парижани нічим цікавим у перші півгодини не відповіли, а от біля власних воріт настраждались достатньо. Гості мали пропускати вже на 14-й хвилині, коли Ямаль запустив шикарну передачу в глибину на Торреса. Ферран вийшов сам на сам і пробив у порожні – втім, перед самою стрічкою воріт м'яч встиг вибити Забарний!

Ще через п'ять хвилин Барса вийшла вперед. Ямаль під тиском трьох обрізався в центрі поля, викотивши пас Ямалю, а Ламін одразу ж скинув м'яч Педрі. Той одразу ж перевів на лівий кут штрафного в ноги Рашфорду – Маркус виконав простріл у дотик, а Ферран замкнув без спротиву. Нападник уникнув офсайду, адже лінію потягнув Хакімі. Питань до Забарного немає.

На 28-й же хвилині каталонці могли забити після помилки Шевальє на кутовому. Голкіпер пролетів повз м'яч, а в подальшій метушні по воротах пробив Рашфорд. Забарний встиг накрити Маркуса!

А потім ПСЖ прокинувся. Так, на 30-й хвилині Хакімі завдав прямого удару зі штрафного в дальню дев'ятку. Щенсни парирував. Барса натяку не зрозуміла, збавивши в активності й поплатившись вже на 38-й хвилині.

Мендеш перехопив м'яч і протягнув на чужу третину, після чого віддав пас повз Кубарсі на Маюлу. Центрбек "блаугранас" не зміг дістати передачу в підкаті, а Маюлу спокійно пробив метрів з 18-ти у правий кут. 1:1! На 42-й же хвилині Барколя міг вивести ПСЖ уперед, обігравши Мартіна в штрафному та вгативши з лінії воротарського – от тільки сфера пролетіла над воротами.

Команди відправились відпочивати за нічийного рахунку. Українські ЗМІ були в захваті від героїчного порятунку Забарного, однак у Іллі були й інші класні моменти. Зокрема, саме він провів перший удар по воротах Барселони, замкнувши навіс з кутового – м'яч пройшов над поперечкою.

Крім того, наш земляк мав кілька хороших передач під пресингом і майже не помилявся в позиційному плані. В одному епізоді 1-в-1 Забарному вдалося відібрати м'яч у Рашфорда, та ще й атаку розпочати. От тільки це був один бік українця – а був ще й інший Забарний. Той, якого Решфорд двічі обіграв 1-в-1. Від якого Маркус тікав на швидкості. Той, який грубо обрізався на початку матчу у власній третині поля, хоча тиску не було.

Епізод на 28-й хвилині взагалі перевіряли на пенальті, адже Ілля зіграв доволі небезпечно, високо підіймаючи ногу у спробі накрити Рашфорда. Та і в моменті з голом Торреса здалося, що наш легіонер відпустив Феррана й зовсім не встигав за ним. З іншого боку, потім був схожий епізод, у якому українець дограв з Ферраном до кінця.

Не можна сказати, що ці помилки були непомітними, але й епізодичними їх не назвати. Втім, на тлі того ж Нуну Мендеша чи Хакімі українець зіграв набагато спокійніше. Забарний міг помилятись, але точно не виглядав вразливістю ПСЖ.

Рівний другий тайм з потужним Забарним

По перерві гра швидше нагадувала розмін періодами активності, які довершував топ-епізод. Явної переваги один над одним команди не мали. Винятком став відрізок наприкінці зустрічі, коли ПСЖ явно став притискати – от тільки конкретики підопічним Луїса Енріке бракувало.

Другий тайм став логічним продовженням першого. Вже на 53-й хвилині Барколя міг виводити гостей уперед. Бредлі стягнув трьох захисників на правому куті штрафного й примудрився пробити з-під них у дальній кут – Щенсни виручив "блаугранас".

Втім, хватка французів досить швидко ослабла. Наступні хвилини пройшли у контратаках. Барселона могла знайти у них перемогу. На 64-й хвилині Ямаль запустив пас на хід Торресу правим флангом, а той відклеївся від Пачо й виконав простріл. Рашфорд вже був готовий замикати, однак Забарний не дав йому дістатись до м'яча – Ілля вибив сферу в підкаті! Свіжий Ольмо тут же зіграв на добиванні, але удар накрив Хакімі!

На 66-й же хвилині Рашфорд запустив подачу з лівого флангу, а м'яч несподівано полетів під поперечку воріт ПСЖ. На щастя для гостей, Шевальє не спав, вибивши сферу кулаками. Париж огризнувся моментом, дуже схожим на свій перший гол – повз м'яч тепер пролетів Ерік Гарсія, але Кубарсі підстрахував.

А загалом на 70-х хвилинах ніхто не мав переваги. Не в останню чергу – через потужний виступ Забарного. Тепер Ілля начисто перекусив Рашфорда навіть у грі 1-в-1. Більшість єдиноборств завершились перемогами, а трохи згодом Ілля ще й подачу з кутового замкнув (неточно). Також екс-динамівець успішно зустрічав каталонців на прийманні за центральним колом.

Якщо у першому таймі ми бачили двох різних Забарних, то в другому був один топовий Ілля. Попри якісь проблеми до перерви, він завершив матч дуже солідно. Екс-динамівець виграв 83% єдиноборств, мінімум двічі (а то й тричі) врятувавши від гола. 4 з 5-ти спроб відбирання виявились успішними, а із 54-х передач точними були 52. Фантастика!

Луїс Енріке перегорнув гру замінами й вирвав перемогу

На 70-х хвилинах став помітним обмежений резерв "блаугранас" – Хансі Флік випустив Лєвандовскі, але трьома іншими свіжими футболістами стали Касадо, Берналь і Більде. Луїс Енріке ж Люку Ернандеса, Лі Кан Іна та Рамуша. Крім того, наставник парижан перебудував гру, віддзеркаливши схему Барселони й відправивши Мендеша на позицію лівого вінгера.

Сукупність цих рішень вилилась в ударний фініш матчу. Так, на 83-й хвилині Лі Кан Ін відкрився на правому краю штрафного, хитнув захисника й пробив у дальню стійку! На 86-й кореєць подав з кутового на Мендеша, однак Нуну забракло точності при замиканні.

На 90-й же ПСЖ таки забив гол – це Рамуш замкнув простріл Хакімі, скориставшись заминкою Крістенсена при створенні офсайду. 1:2! Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу підопічних Луїса Енріке!

