Барселона пройшла 22 раунди Кубка Іспанії поспіль – рекорд турніру

Каталонська команда встановила унікальне досягнення в національному кубку.

Барселона здійснила ремонтаду в протистоянні з Леванте в 1/8 фіналу Кубка Іспанії-2018/19 – розгром у матчі-відповіді після поразки в першій грі. Каталонці потрапили в наступний раунд, хоча ще можуть бути дискваліфіковані.

Таким чином "блаугранас" встановили рекорд – пройшли 22 раунди плей-офф Кубка Короля поспіль, інформує Opta. Як це можливо? У 4 попередніх розіграшах турніру Барселона доходила до фіналу та перемагала. У цьому сезоні команда Ернесто Вальверде замахнулася на 5 поспіль Кубок Іспанії.

22 - Barcelona have progressed 22 #CopadelRey Knock-Out rounds in a row in Copa del Rey, more than any other team ever. King pic.twitter.com/L82lX6iYsC — OptaJose (@OptaJose) 17 січня 2019 р.

Барселона – Леванте: перемога каталонського класу, проблема проходу до чвертьфіналу Кубка і крутість Дембеле та Айтора