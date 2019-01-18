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Барселона пройшла 22 раунди Кубка Іспанії поспіль – рекорд турніру

10:47 153 Читать на русском
Барселона пройшла 22 раунди Кубка Іспанії поспіль – рекорд турніру
Барселона забиває Леванте / Twitter

Каталонська команда встановила унікальне досягнення в національному кубку.

Барселона здійснила ремонтаду в протистоянні з Леванте в 1/8 фіналу Кубка Іспанії-2018/19 – розгром у матчі-відповіді після поразки в першій грі. Каталонці потрапили в наступний раунд, хоча ще можуть бути дискваліфіковані.

Таким чином "блаугранас" встановили рекорд – пройшли 22 раунди плей-офф Кубка Короля поспіль, інформує Opta. Як це можливо? У 4 попередніх розіграшах турніру Барселона доходила до фіналу та перемагала. У цьому сезоні команда Ернесто Вальверде замахнулася на 5 поспіль Кубок Іспанії.

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Кубок Іспанії1/8 фіналу, матчі-відповіді

Барселона - Леванте: Четвер 17 січня 2019

Барселона
Матч завершено
3 : 0
Леванте
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Теги
Барселона Барселона Іспанія Барселона - Леванте
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