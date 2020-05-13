Барселона проявляє інтерес до захисника Тоттенхема, – Mirror

Оборонець лондонського Тоттенхема Хуан Фойт потрапив до сфери зацікавлень іспанської Барселони.

"Блаугранас" розглядають варіант із підписанням центрбека лондонців, повідомляє Mirror.

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Фойт не входить у плани керманича "шпор" Жозе Моурінью та воліє покинути Тоттенхем. У пошуках ігрової практики 22-річний аргентинець може перебратися до Іспанії. Барселона бачить в оборонцеві бюджетну заміну Жану-Клеру Тодібо та Самюелю Умтіті, яких готова продати влітку.

У нинішньому сезоні Хуан Фойт провів лише 7 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями. Майже три роки тому "шпори" віддали за аргентинського захисника 13 млн євро Естудіантесу.

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