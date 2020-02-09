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Барселона провела тренування наосліп – Сетьєн дивує своїм незвичним підходом

10:02 464 Читать на русском
Барселона провела тренування наосліп – Сетьєн дивує своїм незвичним підходом
Антуан Грізманн / соцмережі

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн провів тренування "блаугранас" у досить незвичному форматі.

Гравці Барселони провели останнє тренування із пов'язками на очах, повідомляє твіттер Barcauniversal.

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На відео Антуан Грізманн, Артуро Відаль, Самуель Умтіті займались із тренерами, які допомагали гравцям. Як зазначає Marca, така вправа розрахована на покращення координації рухів та орієнтацію у просторі.

Нагадаємо, що Барселона вилетіла з Кубка Іспанії, мінімально поступившись Атлетіку (0:1). Наступний матч каталонці проведуть сьогодні, 9 лютого, проти колишнього клубу Кіке Сетьєна – Бетіса, початок о 22:00.

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