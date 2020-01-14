Барселона провела перше тренування під керівництвом Сетьєна

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн вже приступив до роботи на чолі каталонського клубу.

Сетьєн провів перше тренування на чолі Барселони, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Після ранкового заняття новий наставник вирушить на офіційну презентацію та прес-конференцію, які відбудуться о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, Барселона звільнила Ернесто Вальверде та призначила на посаду наставника Кіке Сетьєна. Після 19-ти турів Прімери чинний чемпіон Іспанії лідирує, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Барселону очікує зустріч з Наполі.

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