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Барселона провела перше тренування під керівництвом Сетьєна

14 січня 14:39 1166 Читать на русском
Барселона провела перше тренування під керівництвом Сетьєна
Кіке Сетьєн / твіттер ФК Барселона

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн вже приступив до роботи на чолі каталонського клубу.

Сетьєн провів перше тренування на чолі Барселони, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Після ранкового заняття новий наставник вирушить на офіційну презентацію та прес-конференцію, які відбудуться о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, Барселона звільнила Ернесто Вальверде та призначила на посаду наставника Кіке Сетьєна. Після 19-ти турів Прімери чинний чемпіон Іспанії лідирує, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Барселону очікує зустріч з Наполі.

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Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Барселона Барселона
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