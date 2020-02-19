Барселона проведе екстрене засідання правління клубу

Керівництво каталонського клубу планує обговорити нагальні питання на позачерговому засіданні.

Барселона планує сьогодні ввечері, 19 лютого, провести засідання правління клубу, щоб обговорити останні події, що відбулися в команді, повідомляє Sport.es.

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За інформацією видання, на зустрічі будуть присутні чотири віце-президенти, секретар ради директорів і генеральний директор команди. Засідання відбуватиметься під головуванням президента клубу Жозепа-Марії Бартомеу. Цікаво, що першопочатково зустріч мала відбутись на 28 лютого.

На засіданні планують обговорити ситуацію з компанією, яку клуб найняв для моніторингу соціальних мереж і підтримки іміджу президента клубу (однак виявилось, що в компанії були найняті фейкові акаунти для плямування репутації гравців в особі Ліонеля Мессі, Жерара Піке та інших).

Також керівництво "гранатово-чорних" планує підтвердити трансфер нападника Леганеса Мартіна Брейтвейта, вартість якого складає 20 млн євро. Нагадаємо, очільники Ла Ліги дозволили Барселоні протягом 15 днів придбати нового нападника у зв'язку з травмами Луїса Суареса і Усмана Дембеле, за умови, що це буде гравець, який виступає в чемпіонаті Іспанії.

До слова, сьогодні у відставку вже подав фінансовий директор Барселони Монсеррат Фонт. Однак, як зазначають ЗМІ, такий крок ніяк не пов’язаний зі скандалом навколо каталонського клубу в останні дні, а викликаний професіональними причинами.

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