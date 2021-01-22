Відбулось жеребкування наступного раунду Копа дель Рей поточного сезону. Зокрема, Атлетік отримав у суперники Алькояно, який сенсаційно переміг Реал 2:1. За "вершкових" у тому матчі дебютував українець Андрій Лунін.

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Також варто відзначити дуель Севільї з Валенсією та Барселони з Райо Вальєкано. У складі останніх свого часу перебував Роман Зозуля, але українець покинув команду через акції протестів ультрас, не зігравши жодного разу. Після того фанати Райо неодноразово вигукували образливі вигуки на адресу форварда під час поєдинків з Альбасете – доходило навіть до зриву матчів.

Всі пари 1/8 фіналу:

Алькояно – Атлетік

Навалькарнеро – Гранада

Жирона – Вільяреал

Райо Вальєкано – Барселона

Альмерія – Осасуна

Вальядолід – Леванте

Севілья – Валенсія

Бетіс – Реал Сосьєдад

Зауважимо, поєдинки цього етапу відбудуться протягом трьох днів – з 26 по 28 січня.

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