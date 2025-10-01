Барселона звернулася до УЄФА з проханням надати спеціальний дозвіл на порушення правила Ліги чемпіонів, яке забороняє проводити домашні матчі групового етапу на різних стадіонах. Причина – бажання клубу вже найближчим часом повернутися на Камп Ноу, хоча наразі команда змушена грати на Монжуїку.

Спершу каталонці планували провести матч Ла Ліги проти Реал Сосьєдада на Камп Ноу з обмеженою місткістю у 27 тисяч глядачів, однак міська рада Барселони відмовила у дозволі, і гра відбулася на 55-тисячному Монжуїку. Тож і поєдинок із ПСЖ відбудеться на цій же арені, що створює юридичну колізію.

Стаття 25 регламенту УЄФА чітко визначає: "Починаючи з групового етапу, клуб має проводити всі матчі змагання на одному й тому ж стадіоні. Будь-яка зміна арени між плей-оф і груповим етапом повинна бути попередньо погоджена з УЄФА". За даними Marca, Барселона вже подала офіційний запит на виняток із цього правила.

Заступник мера Барселони з питань безпеки Альберт Батле заявив: "Ми сподіваємось, що необхідні коригування будуть зроблені, і з погляду безпеки можна буде дати дозвіл на часткове відкриття Камп Ноу. Я вважаю, що дрібні проблеми можна вирішити".

Реконструкція Камп Ноу стартувала в червні 2023 року й обійдеться клубу приблизно у 1,3 мільярда євро. Загальна місткість арени має зрости до 105 тисяч місць, що зробить її найбільшим стадіоном у Європі. Спершу Барселона розраховувала повернутися на арену у листопаді 2024 року, до 125-річчя клубу, однак через затримки завершення робіт відкладене до літа 2027-го.

