Контракт Бускетсу з Барселоною діє до кінця цього сезону і каталонський клуб хоче продовжити договір зі своїм капітаном ще на рік. Як повідомляє Marca, керівництво "блаугранас" пропонує Бускетсу зарплату в 7 млн євро на рік – це втричі менше, ніж півзахисник заробляє зараз.

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Згідно з джерелом, Бускетс має вигідніші пропозиції від клубів MLS. Але він готовий розглянути пропозицію Барселони за однієї умови – якщо клуб зможе повернути Ліонеля Мессі.

Контракт Мессі з ПСЖ завершиться влітку і аргентинець вирішуватиме, де саме продовжить кар'єру. Головний тренер Барселони та керівництво клубу неодноразово закликали Ліонеля "повернутись додому".

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