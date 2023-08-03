Трансфер Усмана Дембеле з Барселони в ПСЖ узгоджено. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, вінгер підпише з парижанами контракт до літа 2028 року, і це станеться в найближчі два дні.

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ПСЖ активував клаусулу гравця в розмірі 50 млн євро: 50% цієї суми вирушать Барселоні, інші 50% – самому футболістові та його агенту Муссі Сіссоко.

Згідно Som I Serem FCB, Барселона попросила Дембеле передати 50% своєї клаусули каталонському клубу, мотивуючи це тим, що він покидає Каталонію без наявності своєї заміни за кілька днів до початку чемпіонату Іспанії. Повідомляється, що агент гравця Сіссоко відмовився від цього прохання, заявивши, що ні він, ні Дембеле не дадуть "блаугранас" жодного євро.

Таким чином, Барселона отримає від ПСЖ 25 млн євро, а не бажані 50.