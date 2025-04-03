Атлетіко й Барселона у першому півфіналі Кубка видали матч року, зігравши внічию із рахунком 4:4. Матч-відповідь на Метрополітано мав дати відповідь, яке ж дербі вболівальники побачать у фіналі – Мадріленьйо чи Ель-Класіко? Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як пройшла ця зустріч.

Барселона націлилася на кривдника Атлетіко в ЛЧ – у каталонців буде перевага перед конкурентами

Обидва тренери притримали по одному лідеру

Хансі Флік повернув до основи Рафінью та Кубарсі, яких майже не бачили на полі після міжнародної паузи. Бразилець останні два матчі провів у запасі, а каталонець зіграв 10 хвилин проти Жирони. Також місце у старті отримали Лопес і Торрес – Фермін виконав два асисти у попередніх двох турах, а Ферран забив чотири голи в останніх чотирьох поєдинках. Зокрема, нападник оформив дубль у ворота Атлетіко в Ла Лізі.

Зате у запасі залишився Лєвандовскі, який на вихідних забив 40-й гол у сезоні (жоден футболіст із топ-5 ліг поки що не дотягнувся до цієї цифри). Ймовірно, тренерський штаб тримає в голові чвертьфінал Ліги чемпіонів, адже до зустрічі з Борусією залишається тиждень – а перед цим доведеться зіграти ще й з Бетісом. Ольмо ж взагалі пролетів повз заявку, отримавши пошкодження в дербі з Жироною.

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Ель Чоло своїм складом особливо не здивував. Атлетіко стартував у гібридній схемі з трьома центрбеками, кинувши у бій практично всіх лідерів – Грізманна, Альвареса, Де Пауля, Льоренте й Джуліано Сімеоне. Дещо несподіваним став вихід Барріоса в опорній зоні, адже Галлахер в двох попередніх поєдинках проти Барселони виглядав сильно (навіть виконував асист). А от Облак залишився на банці, адже в Кубку завжди грає Муссо.

"Автобус" Сімеоне провалився

Тренерський штаб мадридців обрав максимально пасивну модель оборони. Команда просто сідала за лінію м'яча у блок 5-3-2, без спроб високого пресингу. Схожа модель використовувалась у недавньому матчі Ла Ліги проти Барси, однак тоді "матрацники" діяли компактніше й краще страхували один одного.

У півфіналі такої ж злагодженості не простежувалось.Частково так сталося через неймовірну швидкість переміщень Барселони. Вони могли вилитись у червону картку вже на 6-й хвилині – Аспілікуета не встиг накрити Рафінью в центрі й зарядив йому прямою ногою ззаду.

Арбітр Мунуеро Монтера відверто пробачив Сесара, обмежившись жовтою карткою, хоча там очевидною була пряма червона. Загалом, Атлетіко отримав п'ять жовтих ще до перерви, а ще одну показали Дієго Сімеоне.

Втім, це лише половина біди – господарі зіткнулись ще й з відсутністю контргри. І тут особливо великі питання виникають до Ель Чоло, адже мадридці виходили в атаку виключно через довгі передачі, хоча за центральним колом було всього 1-2 партнери без підтримки. Не дивно, що єдиний удар по воротах Щенсни пройшов аж на 34-й хвилині після кутового.

Справжнім же жахом "матрацників" став пресинг Барселони й комбінації на чужій третині. В якусь мить спроби Атлетіко вийти через короткі розіграші стали виглядати якщо не суїцидальними, то як мінімум приреченими на втрату після третього пасу.

А далі починались каталонські мережива, які відверто порвали оборону Сімеоне. При позиційному наступі задню п'ятірку Атлетіко навантажувала трійка нападників, два центрхави й Кунде. При цьому Ямал часто загодив у напівфланг, звільнюючи простір вдовж бровки для Жюля. Особливу увагу приділяли тиску на центрбеків Атлетіко – їм за спину постійно вривались 2-3 футболісти одночасно.

На початку зустрічі більше перевіряли зону Аспілікуети, а пізніше Барса знайшла вразливість на правому фланзі. Там і Грізманн недопрацьовував, і Де Пауль діяв пасивно, і Ле Норман слабко страхував Хіменеса. Підопічні Хансі Фліка розкатували божественні комбінації й завдали 10 ударів ще у першому таймі – 7 з меж штрафного.

Ямал, Ферран і Ко переїхали Атлетіко в першому таймі

"Блаугранас" могли відкривати рахунок вже на 2-й хвилині, коли Педрі закинув шикарну передачу на хід Ямалю. Ламін увійшов на край штрафного й прострілив вздовж воріт, однак від замикання врятував підкат Хіменеса.

На 12-й все той же Ямал відкрився у напівфланзі, обіграв Рейнілдо та пробив із середньої дистанції (неточно).

Ще через сім хвилин Рафінья отримав пас на хід від Педрі й скинув м'яч Торресу в центр штрафного. Той пройшов Хіменеса на дриблінгу, однак Ле Норман підстрахував.

На 21-й хвилині Кунде отримав ефектну закидушку від Ямаля й спробував пробити з правого краю (удар накрили), а на 27-й рахунок було відкрито. Ямаль змістився в центр, отримав пас і вирізав неймовірну розрізну передачу повз Де Пауля й Ле Нормана – за їх спини увірвався Торрес, який вийшов віч-на-віч і переграв Муссо. 0:1!

Ще одну красиву комбінацію каталонці розіграли на 30-й хвилині. Ямаль в надцятий раз обіграв Рейнілдо та віддав проникний пас за спину Ле Норману. Педрі прийняв передачу і п'яткою відкотив м'яч на лівий край карного майданчика. Рафінья не встиг замкнути, але накрив винос від Муссо – у підсумку Ямаль підхопив відскок і завдав неточного удару.

На 39-й же хвилині Ямаль втік від Грізманна й запустив пас на лівий край штрафного, а Рафінья звідти пробивав у ближній кут. Муссо врятував Атлетіко.

Атлетіко додав по перерві, заслуживши на камбек

Дієго Сімеоне провів потрійну заміну в роздягальні, знявши з пробігу Аспілікуету, Рейнілдо та свого сина Джуліано. У бій відправились Галан, Лангле та Сьорлот. Трохи згодом Моліна з'явився замість Галана. Атлетіко перебудувався на 4-3-3 з Льоренте і Моліною в ролі фулбеків, Галаном в опорній поруч з Баррісом, а на вістрі атаки з'явився високий і швидкий центрфорвард-стовб.

Перестановки й необхідність відігруватись істотно змінили малюнок гри. Атлетіко збільшив володіння з 31% до 55%, а до 75-ї хвилини Барсі дозволили провести всього два удари. Один із них міг завершитись голом – Ямал протягнув м'яч до штрафного й скинув його Ферміну, той перевів на Рафінью, а бразилець хитнув захисника й вгатив по воротах. Муссо парирував.

Атлетіко на цьому відрізку мав тільки три постріли, однак небезпечних епізодів було значно більше. Так, розмашиста атака на 46-й хвилині з кросом Галана завершилась замиканням Грізманна (повз дальній кут), а на 48-й Сьорлот відкрився за спинами й прострілив точно в ноги французу – втім, Антуан не зміг переграти Щенсни, а лайнсмен помітив офсайд.

На 52-й Сьорлот вже уникнув положення поза грою. Норвежець втік за спину захисниками на лівий край штрафного, прийняв пас від Де Пауля й вгатив у ближню дев'ятку. М'яч поцілив у зовнішній бік сітки.

Ну а ще за три хвилини Атлетіко виграв підбирання після кутового й провів атаку другим темпом – Галан навісив на голову Лангле, а той пробив над поперечкою.

Зрештою, на 70-й хвилині "матрацники" забили гол. Знову Сьорлот відкрився у шпарині в задній лінії й отримав пас на хід, вирвавшись на рандеву зі Шенсни. Александр пробив низом точнісінько під дальню стійку – втім, лайнсен і тут помітив офсайд.

Хансі Флік зіграв на стримування і переміг

Заміни Барселони в другому таймі були показовими. На 58-й хвилині тренерський штаб замінив Кубарсі й Ферміна Лопеса, випустивши замість них Араухо й Гарсію – центрбека й опорника/центрбека. Ймовірно, Флік свідомо віддав ініціативу Атлетіко, але трішки не розрахував. Після скасованого гола Атлетіко він наважився освіжити атаку, випустивши Лєвандовскі.

Цей хід міг спрацювати на 79-й хвилині, коли Роберт зачепився за подачу з кутового й навіть пробив, але вийшло занадто слабко. Значно небезпечніше зіграв Ямаль, який на 83-й хвилині змістився до штрафного та пробив низом. На щастя для мадридців, постріл накрив екс-каталонець Лангле.

Контргра у Барселони дійсно з'явилась, але лейт-мотив другого тайму не змінився. Команда працювала на стримування, а на останніх хвилинах оборона почала нагадувати "автобус". Втім, це був ефективний "автобус" – жодного небезпечного моменту після 70-ї хвилини "матрацники" не створили.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "блаугранас". Барса вийшла до фіналу Кубка Іспанії. На севільському стадіоні Ла Картуха ми побачимо Ель Класіко.

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