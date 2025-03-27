Гансі Флік не розраховує на Фаті і не бачить його майбутнього в Барселоні. Утім, керівництво "кулес" збирається продовжити контракт з вінгером, повідомляє Diario Sport.

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Нова угода може бути розрахована до 2030-го. Продовження дозволило б розподілити зарплату Фаті на більш тривалий термін, знизивши тим самим навантаження на бюджет, щоб забезпечити краще дотримання фінансового фейр-плей перед літнім трансферним вікном.

Чинний контракт Фаті з Барселоною закінчується влітку 2027 року. Згідно з угодою, Ансу отримає 12 млн євро до вирахування податків у сезоні 2025/26 і 14 млн – у сезоні 2026/27. У разі продовження зарплата вінгера становитиме 5,2 млн євро брутто на рік. Додатково Барселона запропонує Фаті певні бонуси, щоб переконати його продовжити угоду.

Зазначається, що аналогічну схему каталонський клуб використовував із Самюелем Умтіті у 2022 році, продовживши його контракт до 2026-го. Чемпіон світу у складі збірної Франції тривалий час страждав від травм і врешті-решт покинув Каталонію.

У поточному сезоні Ансу Фаті провів вісім матчів за Барселону у всіх турнірах. Востаннє він виходив на поле в Кубку Іспанії аж 4 січня.

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