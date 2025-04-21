Після успішної оренди в Астон Віллі, зокрема яскравого виступу в Лізі чемпіонів, Маркусом Рашфордом знову почали цікавитись топ-клуби.

ПСЖ хоче завдати нового удару Астон Віллі – французи націлились на Рашфорда після феєрії у чвертьфіналі ЛЧ

Хоч Астон Вілла й планує викупити 27-річного гравця в Манчестер Юнайтед після закінчення сезону, на нападника також полює Барселона, яка готова запропонувати манкуніанцям 40 мільйонів євро, повідомляє Fichajes.

Гансі Флік шукає підсилення атаки на наступний сезон і звернув увагу на Рашфорда через його недорогу ціну. Англієць міг переїхати в Барселону ще взимку, але каталонцям не вдалося владнати свої фінансові труднощі вчасно і трансфер зірвався. Якщо "блаугранас" впораються з проблемами влітку, то зможуть позмагатися за підписання гравця з ПСЖ та Астон Віллою.

Додамо, що в поточному сезоні Маркус Рашфорд забив 10 м'ячів та віддав 9 асистів у 40 матчах за Манчестер Юнайтед та Астон Віллу в усії турнірах.

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