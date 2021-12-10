Борусія Дортмунд і 19-річний німець вже узгодили особистий контракт, повідомляє Bild.

Барселона готова продати двох недоторканих лідерів після вильоту з Ліги чемпіонів

Претендентом на Адейємі вважалася Барселона, проте варіант з Бундеслігою зараз здається форварду більш правильним. Угода з Борусією буде розрахована на 5 років. Тепер "джмелям" потрібно знайти компроміс із Зальцбургом – австрійці вимагають 40 млн євро замість запропонованих 35-ти.

Адейємі став справжнім відкриттям групового етапу ЛЧ – 3 голи і 2 асисти у 6 матчах. Цікаво, що Зальцбург пробився до плей-офф, а от Борусія з Барселоною звалилися в Лігу Європи.

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