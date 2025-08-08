Барселона продовжує принижувати тер Штегена – черговий удар для німця
Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген переживає важкий період в Каталонії.
Марк-Андре тер Штеген конфліктує з керівництвом Барселони через відмову підписати медичний висновок, який би дозволив "кулес" використати відсутність голкіпера, щоб зареєструвати новачків.
Барселона офіційно позбавила тер Штегена капітанської пов'язки – відомо, хто його замінить
Нещодавно "блаугранас" відібрали у тер Штегена капітанську пов'язку, але Барселона пішла ще далі. Як інформує AS, у німця забрали ігровий номер. У списку гравців номер відсутній також у Іньїго Мартінеса, але це пояснюється тим, що захисник завершує перехід в Аль-Наср.
До слова, Барселона відкрила дисциплінарну справу щодо Марка-Андре тер Штегена.
