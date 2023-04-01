"Блаугранас" фінансово мають можливість оформити повернення Мессі, стверджує журналістка Вероніка Брунаті в твіттері.

Барселона офіційно підтвердила намір повернути Мессі – клуб готується до трансферу

Річна зарплата Лео в разі переходу до Барселони становитиме близько 10 млн євро. До цієї суми ще варто додати змінну суму від спонсорських угод. Таким чином, аргентинець зможе заробляти не менше, ніж у ПСЖ.

Нагадаємо, Мессі покинув Барселону влітку 2021-го, позаяк клуб не зумів вписати його зарплатню в рамки фінансового фейр-плей Ла Ліги. Чотириразовий переможець ЛЧ і чемпіон світу-2022 підписав контракт з ПСЖ, який завершується 30 червня. Ще кілька місяців тому пролонгація угоди вважалася формальністю, але зараз все йде до того, що Мессі продовжить кар'єру в іншому клубі.

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