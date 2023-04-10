"Блаугранас" сподіваються зберегти свої кадри. Як повідомляє Diario Sport, очікується, що цього тижня Барселона продовжить угоду із 20-річним захисником Алехандро Бальде, який в поточному сезоні завоював місце в основному складі.

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Іспанець отримав гарантії від керівництва клубу, що на нього, як і раніше, розраховуватимуть як на гравця стартового складу. Новий контракт буде розраховано до 2027 року. Барселона пропише рекордні відступні у розмірі 1 мільярд євро. Окрім того, Бальде запевнили, що з реєстрацією його контракту в Ла Лізі не виникне проблем, оскільки клуб має намір насамперед зареєструвати контракти нинішніх гравців, і лише після цього розпочинати трансфери.

Поточний контракт захисника з Барселоною розрахований до 2024 року. Алехандро Бальде зіграв цього сезону в Ла Лізі у 23 матчах. В його активі п'ять результативних передач.

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