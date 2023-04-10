Барселона продовжить контракт зі своїм вихованцем та пропише рекордні відступні
Захисник Барселони Алехандро Бальде підпише нову угоду зі своїм клубом.
"Блаугранас" сподіваються зберегти свої кадри. Як повідомляє Diario Sport, очікується, що цього тижня Барселона продовжить угоду із 20-річним захисником Алехандро Бальде, який в поточному сезоні завоював місце в основному складі.
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Іспанець отримав гарантії від керівництва клубу, що на нього, як і раніше, розраховуватимуть як на гравця стартового складу. Новий контракт буде розраховано до 2027 року. Барселона пропише рекордні відступні у розмірі 1 мільярд євро. Окрім того, Бальде запевнили, що з реєстрацією його контракту в Ла Лізі не виникне проблем, оскільки клуб має намір насамперед зареєструвати контракти нинішніх гравців, і лише після цього розпочинати трансфери.
Поточний контракт захисника з Барселоною розрахований до 2024 року. Алехандро Бальде зіграв цього сезону в Ла Лізі у 23 матчах. В його активі п'ять результативних передач.
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