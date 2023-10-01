Каталонці активно працюють над тим, щоб втримати свої найкращі кадри. Нещодавно Барселона продовжила угоду з головним тренером команди Хаві, а також з півзахисником Френкі де Йонгом. На черзі підписання нового контракту з юним форвардом Ламіном Ямалом.

"Ми повинні шукати його на полі, як це було з Мессі": Хаві бачить в зірці Барселони наступника Лео

Як повідомляє Mundo Deportivo, каталонці запропонували 16-річному футболісту угоду до 2026 року. Враховуючи вік Ямала, процедура підписання пройде без участі ЗМІ. Барселона домовилася з представниками форварда, що коли йому виповниться 18 років він укладе новий контракт, який буде діяти до 2030 року.

Нагадаємо, що Ламін Ямал став наймолодшим дебютантом Барселони, зігравши свій перший матч у віці 15 років та 290 днів. В поточному сезоні форвард з'являвся на полі в дев'ятьох матчах. В його активі дві результативні передачі.

Ямал став героєм матчу проти Севільї. Саме після його прострілу Серхіо Рамос відправив м'яч у свої ворота. Цей гол став єдиним в зустрічі та приніс перемогу Барселоні.

Реал знищив Жирону в матчі за 1 місце – Циганков запоров супермомент і достроково покинув поле, Беллінгем шедевральний