Барселона продовжить контракт з Альбою після поєдинків проти Ліона

Барселона налаштована зберегти в команді лівого захисника Жорді Альбу. Каталонці запропонують фулбеку новий 5-річний контракт.

Підписання нового контракту із Жорді Альбою – пріоритетне завдання менеджменту Барселони на найближчі декілька тижнів. 29-річний захисник отримає пропозицію продовжити угоду на 5 років, повідомляє Sport.es.

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Керівництво "блаугранас" налаштоване зберегти досвідченого захисника в команді. Швидше за все, про новий контракт Альби буде офіційно оголошено після поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона, які пройдуть 19 лютого та 13 березня.

До слова, нещодавно повідомлялось про розбіжності між Альбою та Барселоною стосовно зарплатні гравця.

Жорді Альба виступає за Барселону з 2012 року, перейшовши із Валенсії. Чинна угода іспанця розрахована до літа 2020 року. У послугах захисника був зацікавлений туринський Ювентус.