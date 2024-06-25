Барселона продовжила угоду з клубною легендою – він лишиться тренувати другу команду
Колишній центральний захисник Барселони Рафа Маркес продовжить працювати головним тренером другої команди каталонського клубу.
Маркес продовжить очолювати Барселону Б, інформує офіційний сайт "блаугранас". Сторони досягли угоди і продовжили контракт до літа 2025 року.
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За два попередні роки друга команда Барселони досягла суттєвих успіхів під керівництвом мексиканця: вона "виховала" кількох гравців для першої команди та продемонструвала конкурентоспроможність, посівши третє місце з 20 команд у своїй групі Прімери Федерасьон, третього дивізіону. Це – серйозне досягнення, враховуючи, що середній вік гравців Барси Б становив у середньому трохи більше ніж 19 років. Вона була наймолодшою командою у своєму чемпіонаті.
За два сезони на чолі Барселони Б Маркес провів 82 матчі на посаді головного тренера. Він здобув 40 перемог і зазнав 21 поразки за 21 нічиєї.
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