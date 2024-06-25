Маркес продовжить очолювати Барселону Б, інформує офіційний сайт "блаугранас". Сторони досягли угоди і продовжили контракт до літа 2025 року.

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За два попередні роки друга команда Барселони досягла суттєвих успіхів під керівництвом мексиканця: вона "виховала" кількох гравців для першої команди та продемонструвала конкурентоспроможність, посівши третє місце з 20 команд у своїй групі Прімери Федерасьон, третього дивізіону. Це – серйозне досягнення, враховуючи, що середній вік гравців Барси Б становив у середньому трохи більше ніж 19 років. Вона була наймолодшою командою у своєму чемпіонаті.

За два сезони на чолі Барселони Б Маркес провів 82 матчі на посаді головного тренера. Він здобув 40 перемог і зазнав 21 поразки за 21 нічиєї.

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