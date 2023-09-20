Барселона активно працює над тим, щоб зберегти своїх зірок, а також талантів, які вийшли з академії клубу. "Блаугранас" у своїх соцмережах оголосили про пролонгацію угоди з захисником Алехандро Бальде.

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Новий контракт з гравцем розрахований до кінця 2028 року. В угоді передбачена клаусула у розмірі 1 млрд євро. 19-річний захисник – вихованець Барселони. За першу команду він грає з 2022 року. Загалом за "блаугранас" Бальде провів 56 матчів, в яких забив один гол та віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, що Алехандро разом з Серхі Роберто вляпалися в скандал через відеозвернення до росіян, в якому вони подякували терористам за "підтримку".

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