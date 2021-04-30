Барселона активувала опцію пролонгації співпраці з Мінгесою, інформує офіційний сайт каталонців.

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Нова угода оборонця розрахована до літа 2023-го. У контракті оновлена сума відступних. Щоб безперешкодно придбати іспанця, покупцеві доведеться викласти 100 мільйонів євро.

До слова, Оскар Мінгеса перебуває у структурі "блаугранас" з 2014-го, але лише цього року став невід'ємною частиною команди Рональда Кумана, провівши у сезоні 36 зустрічей у всіх турнірах (2 голи і 3 асисти).

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