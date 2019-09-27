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Барселона продовжила контракт з нападником Пересом

16:36 368 Читать на русском
Барселона продовжила контракт з нападником Пересом
Карлес Перес / Фото ФК Барселона

Форвард Барселони Карлес Перес продовжить захищати кольори "блаугранас".

Карлес Перес залишив свій підпис під новим контрактом з Барселоною, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова угода між каталонським грандом та 21-річним нападником розрахована до 30 червня 2022 року.

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В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Перес провів 5 матчів, в яких зумів відзначитись голом та двома асистами.

Після 6-ти турів Ла Ліги Барселона перебуває на 6-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 10 очок.

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Іспанія Карлес Перес Карлес Перес Барселона Барселона
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