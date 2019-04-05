Барселона продовжила контракт з 16-річним талантом – клаусула гравця просто вражає

Німеччина — 4 квіт 10459
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Дякую, Коноплянка, або Чекаю літа: фанати Шальке, Вердера і німецькі ЗМІ оцінили українця за матч 1/4 Кубка Німеччини
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Реал прокоментував чутки про домовленість з РабйоІспанія — 4 квіт 921
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