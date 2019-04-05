Барселона продовжила контракт з 16-річним талантом – клаусула гравця просто вражає

Хавбек Барселони Моріба Курума продовжить захищати кольори каталонського клубу.

Юний хавбек Барселони Моріба Курума продовжив контракт з каталонцями до літа 2022 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Барселона цікавиться Ісаком – форвард готовий розглянути можливість переходу

В угоді шокуючим пунктом є сума відступних за 16-річного гравця, вона складає 100 млн євро.

Моріба виступає в структурі каталонського клубу з 2010 року і наразі грає в юнацькій команді Барси з більш дорослими одноклубниками. У поточному сезоні хавбек отримав досвід виступу в Юнацької Лізі УЄФА, де вже встиг відзначитись голом.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив