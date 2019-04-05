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Барселона продовжила контракт з 16-річним талантом – клаусула гравця просто вражає

10:22 772 Читать на русском
Барселона продовжила контракт з 16-річним талантом – клаусула гравця просто вражає
Моріба Курума / Фото Barcablog

Хавбек Барселони Моріба Курума продовжить захищати кольори каталонського клубу.

Юний хавбек Барселони Моріба Курума продовжив контракт з каталонцями до літа 2022 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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В угоді шокуючим пунктом є сума відступних за 16-річного гравця, вона складає 100 млн євро.

Моріба виступає в структурі каталонського клубу з 2010 року і наразі грає в юнацькій команді Барси з більш дорослими одноклубниками. У поточному сезоні хавбек отримав досвід виступу в Юнацької Лізі УЄФА, де вже встиг відзначитись голом.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Моріба Курума Моріба Курума
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